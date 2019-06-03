Преступники вынуждали людей отказываться от квартир, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Первомайский районный суд Владивостока вынес вердикт семи членам ОПГ, занимавшихся насильственным отчуждением имущества горожан.



Как удалось установить правоохранительным органам, в 2013 местная жительница, знакомая с тонкостями работы с недвижимостью, вовлекла шесть человек в преступную деятельность по "долевому шантажу".

Участники ОПГ выбирали, так называемые, "проблемные" квартиры, в которых существовали разногласия между собственниками. В 2013 и 2014 годах бандиты заставляли жильцов либо за бесценок продавать долю в квартире, либо отписывать её силой.

Для ускорения этих процессов, члены ОПГ взламывали входную дверь и устанавливали на ней новые замки, демонтировали трубы, отключали электричество. При помощи специальной аппаратуры заваривали входные двери, оставляя записку с текстом: «Созреешь, позвони!».

Преступная деятельность была пресечена в ноябре 2014 года, тогда же её члены были задержаны сотрудниками полиции.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, с учётом роли каждого в содеянном, суд назначил всем фигурантам реальное лишение свободы на различные сроки от 4 лет до 23 лет.