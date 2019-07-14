Парковаться на ней тоже запретят, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке дорожники перекроют движение по улице Западной в районе улице Фонтанной, 2а. Сообщается, что перекрытие будет связано со строительством новой теплосети.

По данным администрации, парковка и проезд по Западной станут недоступны с 15 июля – ближайшего понедельника. Работы продлятся две недели. Все две недели водителям придется объезжать этот участок по Лесному переулку и Прапорщика Комарова.

Елена Миронова