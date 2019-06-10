Водителям придётся искать запасной маршрут, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.

18 июня, во вторник в дальневосточной столице перекроют часть улицы Бородинская, которая является важной дорогой-дублёром одной из самых загруженных улицы Владивостока - Русской.

Причиной перекрытия проезда станет ремонт водопровода, который оказался не запланированным, а аварийным. Движение как и парковка будут ограничены с 00:10 18 июня до 00:00 20 июня на Бородинской в районе дома № 31.

Столичные автолюбители смогут объехать ремонт по улице Кутузова, Багратиона, а также по Русской.

Дмитрий Шевченко