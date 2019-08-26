26 Август 2019, 16:30
В столице перевернулся лесовоз
Источник изображения: DEITA.RU
На месте работают спасатели и медики, сообщает DEITA.RU.
В понедельник днем, около 15.00 во Владивостоке произошло серьезное ДТП. В Первомайском районе города на 42-м причале на бок упал лесовоз.
Многотонная машина с прицепом завалилась на бок. По предварительным данным, фура не смогла войти в поворот. Часть древесины упала на припаркованный вдоль дороги длинномер.
На место сразу после ДТП прибыли медики и пожарные. Информации о пострадавших пока нет.
Елена Миронова
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