На месте работают спасатели и медики, сообщает DEITA.RU.



В понедельник днем, около 15.00 во Владивостоке произошло серьезное ДТП. В Первомайском районе города на 42-м причале на бок упал лесовоз.

Многотонная машина с прицепом завалилась на бок. По предварительным данным, фура не смогла войти в поворот. Часть древесины упала на припаркованный вдоль дороги длинномер.

На место сразу после ДТП прибыли медики и пожарные. Информации о пострадавших пока нет.





Елена Миронова