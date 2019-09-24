Скандал в столице: неожиданная отставка и новый вице-мэр

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Предыдущий заместитель Гуменюка не продержался и трех
месяцев, сообщает DEITA.RU.
Вице-мэр Владивостока Владимир Черепков покинул свой пост по собственному желанию. Такую информацию сообщили в администрации города.
Однако пост заместителя главы города по вопросам транспорта, взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по защите государственной тайны не остался пустым.
Теперь должность одного из семи вице-мэров занимает Сергей Русских. Распоряжение уже подписал мэр Олег Гуменюк. Русских также продолжит контролировать работу административно-территориального управления Фрунзенского района, которое возглавлял до повышения.
Елена Миронова