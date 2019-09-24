Скандал в столице: неожиданная отставка и новый вице-мэр

Предыдущий заместитель Гуменюка не продержался и трех месяцев, сообщает DEITA.RU.



Вице-мэр Владивостока Владимир Черепков покинул свой пост по собственному желанию. Такую информацию сообщили в администрации города.

Однако пост заместителя главы города по вопросам транспорта, взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по защите государственной тайны не остался пустым.

Теперь должность одного из семи вице-мэров занимает Сергей Русских. Распоряжение уже подписал мэр Олег Гуменюк. Русских также продолжит контролировать работу административно-территориального управления Фрунзенского района, которое возглавлял до повышения.

Елена Миронова