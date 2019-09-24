telegr wh call

Новости

Ездить на Аи-92 разрешено только этим авто

25 Сентябрь 2019, 00:30

Масло России официально приравнено к яду

24 Сентябрь 2019, 23:45

Украина требует передвинуть границу России

24 Сентябрь 2019, 23:15

Россию предупредили об опасности выхода из тени

24 Сентябрь 2019, 22:45

Будет ли война за Крым, рассказали в США

24 Сентябрь 2019, 22:15

Американцы вычеркнули российских игроков из ЧМ по футболу

24 Сентябрь 2019, 21:45

Чубайс предложил передать пенсии бизнесу

24 Сентябрь 2019, 21:15

Янукович собрался вернуться на Украину

24 Сентябрь 2019, 20:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Скандал в столице: неожиданная отставка и новый вице-мэр

24 Сентябрь 2019, 15:15

Мэрия, администрация города Владивостока, солнце, лето 9

Предыдущий заместитель Гуменюка не продержался и трех месяцев, сообщает DEITA.RU.

Вице-мэр Владивостока Владимир Черепков покинул свой пост по собственному желанию. Такую информацию сообщили в администрации города.

Однако пост заместителя главы города по вопросам транспорта, взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по защите государственной тайны не остался пустым.

Теперь должность одного из семи вице-мэров занимает Сергей Русских. Распоряжение уже подписал мэр Олег Гуменюк. Русских также продолжит контролировать работу административно-территориального управления Фрунзенского района, которое возглавлял до повышения.

Елена Миронова

Читайте также:

Сын Черепкова стал замом главы Владивостока

Глава города и председатель Думы представили отчеты о работе в 2018 году

"Мэр несбывшихся надежд": эксперты оценили наследство Виталия Веркеенко

Популярное

Пенсионный возраст в России понизят

Синоптики сказали, что произойдет после тайфуна

От этого постыдного номера массово отказываются россияне

Транспортный налог подорожал
‡агрузка...
Загрузка...