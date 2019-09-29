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В столице Приморья состоялся Galaxy Vladivostok Marathon
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Четыре тысячи участников посоревновались в скорости и выносливости на традиционном международном забеге, сообщает DEITA.RU.
Четвёртый год в столице Приморья проходит Galaxy Vladivostok Marathon. Врио вице-губернатора Приморского края, директор департамента здравоохранения ПК, курирующего вопросы здравоохранения, физической культуры и спорта Виктор Фисенко отметил высокую значимость марафона.
«Хотелось бы сказать, насколько ширится география участников марафона и их количество. Если раньше лишь единицы приезжали для участия из-за рубежа, то сегодня это пятая часть от всех участников. За последние четыре года в два с половиной раза выросло общее количество участников, оно достигает уже четырёх тысяч. Я считаю, то мы должны сказать огромное спасибо организаторам и участникам, как зарубежным, так и нашим, которые со всех уголков нашей родины собрались здесь и сделали нам действительно спортивный праздник», - отметил Виктор Фисенко.
Ирина уже третий год участвует в забегах. Участница отмечает, что в этом году к ней присоединился сын, который пробежал 5 км. Семья каждый год с нетерпением ждёт забега.
«Я взяла десяточку, очень люблю эту дистанцию, бегу с удовольствием, не устаю, есть возможность любоваться красивой трассой. Перед стартом, конечно, был мандраж, волновались. Трасса не из лёгких, но очень красивая. Марафон всегда очень жду, больше, чем Новый год», - рассказала Ирина.
Другой участнице забега на 10 км, Елене Чесноковой довелось в текущем году первый раз принять участие в «Гонке героев». Девушка сравнила два спортивных мероприятия.
«Забег всё же сложнее, потому что в «Гонке героев» ты часто останавливаешься перед препятствием и есть время, чтобы отдышаться, а тут ты просто бежишь нескончаемо через горки. Они тяжело даются, если не натренирован, хотя по утрам я бегаю по горкам. Вообще бежать понравилось – освежающий ветерок, когда бежишь по мосту, и виды эти – очень классно, мне понравилось!», - поделилась Елена.
Директор департамента физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов отметил, что Galaxy Vladivostok Marathon позволяет приобщать к спорту всё больше приморцев, что напрямую соответствует поручению правительства привлечь более половины жителей страны к спорту до 2024 года.
Софья Корф