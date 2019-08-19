Скачок цен на съём квартиры стал историческим, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

На московском рынке съёмного жилья ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.



По словам экспертов, это стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. При этом, стоимость аренды жилья во всех других городах-миллионниках России за год выросла в среднем всего на 4%.

Средняя стоимость съёмной московской "двушки" в августе текущего года составила 50,1 тысячи рублей в месяц. Это на 5% дороже, чем месяцем ранее.

Такую динамику эксперты объясняют небывалым интересом граждан к съёмному жилью в городах-миллионниках. Летом этого года спрос на аренду квартир в таких городах достиг рекордного уровня за последние 5 лет.

Дмитрий Шевченко