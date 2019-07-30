Обвиняемые помещены в изолятор временного содержания, сообщает DEITA.RU.



Следственное управление на транспорте по Дальнему Востоку возбудило уголовное дело на двух госслужащих: начальника железнодорожной станции Владивостока и замначальника Владивостокского центра организации работы ж/д станций. Сообщается, что их подозревают в получении взяток.

Как пишет РИА Новости, госслужащим вменяют получения взяток: замначальнику – в значительном размере, а начальнику – в крупном размере. По версии следствия, они брали взятки у представителя коммерческой организации за покровительство. Делом также занимается ФСБ. Общий размер взяток – несколько сотен тысяч рублей.

Елена Миронова