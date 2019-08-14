Пробка на Русском мосту, вызванная антитеррористическими мероприятиями, исчезла и теперь путь свободен. Однако жители и гости Владивостока продолжают в среду, 14 августа, обсуждать пробку и делиться странными видео, сообщает DEITA.RU.

Таким видео стали кадры, опубликованные в паблике dpskontrol_125rus. Судя по ним, автомобилистам, заблокированным на мосту пробкой, пришлось регулярно выслушивать требование о продолжении движения.

«Стоим в пробке на Русском мосту, а нам в рупор говорят, что стоять нельзя!» — удивляются граждане. И действительно, на видео слышно: «Остановка на мосту запрещена. Продолжайте движение».

Стоит отметить, что всего за пару часов кадры набрали десятки тысяч просмотров.

Напомним, антитеррористическая акция будет продолжаться во Владивостоке до пятницы, 16 августа.

Екатерина Брязгунова