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В столице ждут солнца
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Рабочие ремонтируют фасады, как только появляется солнце, сообщили DEITA.RU в администрации Владивостока.
Планируется, что в 81 доме столицы Дальнего Востока отремонтируют фасады, по половине адресов работы уже начаты. На прошлой неделе подрядчики заделывали швы и штукатурили стены на Некрасовской, 36а, Окатовой, 14 ,18, Крыгина, 17а, Кипарисовой, 14 и Чкалова, 18. В эти выходные, как только позволит погода, работы продолжат в домах на Суханова, Фирсова и Партизанском проспекте.
Ход работ контролируют специалисты управления содержания жилого фонда. Масштабный ремонт проходит в рамках муниципальной программы «Жилищный фонд ВГО». Почти все многоэтажки из списка расположены на центральных улицах города.
Фасады в ходе ремонта очистят от пыли и краски, заделают швы, оштукатурят, загрунтуют и покрасят. В некоторых домах предусмотрено устройство вентилируемых фасадов. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей.
Дмитрий Санников