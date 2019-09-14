В столице ждут солнца

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Рабочие ремонтируют фасады, как только появляется солнце, сообщили DEITA.RU в администрации Владивостока.

Планируется, что в 81 доме столицы Дальнего Востока отремонтируют фасады, по половине адресов работы уже начаты. На прошлой неделе подрядчики заделывали швы и штукатурили стены на Некрасовской, 36а, Окатовой, 14 ,18, Крыгина, 17а, Кипарисовой, 14 и Чкалова, 18. В эти выходные, как только позволит погода, работы продолжат в домах на Суханова, Фирсова и Партизанском проспекте.

Ход работ контролируют специалисты управления содержания жилого фонда. Масштабный ремонт проходит в рамках муниципальной программы «Жилищный фонд ВГО». Почти все многоэтажки из списка расположены на центральных улицах города.

Фасады в ходе ремонта очистят от пыли и краски, заделают швы, оштукатурят, загрунтуют и покрасят. В некоторых домах предусмотрено устройство вентилируемых фасадов. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей.

Дмитрий Санников

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