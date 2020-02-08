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В субботу 23 междугородних автобуса отменили рейсы в Приморье
Об изменении в расписании сообщил Примвокзал
Сразу двадцать три автомобильных рейса отменились в Приморье. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сообщение Примвокзала.
Из них от вокзала дальневосточной столицы не выйдут на линию семь автобусов.
Отменены следующие рейсы:
От автовокзала Владивостока:
№ 530 Владивосток – Новошахтинск, 10:15;
№ 504 Владивосток – Большой Камень, 11:25;
№ 537 Владивосток – Уссурийск, 13:45;
№ 506 Владивосток – Находка, 15:10;
№ 545 Владивосток – Михайловка, 15:55;
№ 522 Владивосток – Покровка, 16:30;
№ 530 Владивосток – Новошахтинск, 18:20.
От автовокзала Уссурийска:
№ 561 Уссурийск – Камень Рыболов, 12:00;
№ 559 Уссурийск – Арсеньев, 12:50;
№ 522 Покровка – Владивосток, 13:50;
№ 502 Спасск – Владивосток, 17:04;
№ 511 Лесозаводск – Владивосток, 17:07;
№ 520 Арсеньев – Владивосток, 17:30;
№ 557 Уссурийск – Хороль, 17:50;
№ 542 Вострецово – Владивосток, 18:05;
№ 518 Дальнереченск – Владивосток, 19:20.
От автовокзала Арсеньева:
№ 559 Арсеньев – Уссурийск, 17:10.
От автовокзала Покровка (развилка):
№ 579 Полтавка – Уссурийск, 11:05;
№ 522 Покровка – Владивосток, 12:45;
№ 111 Покровка – Синиловский, 13:15;
№ 579 Уссурийск – Полтавка, 14:25;
№ 579 Полтавка – Уссурийск, 16:30;
№ 579 Полтавка – Уссурийск, 18:50.