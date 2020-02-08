В субботу 23 междугородних автобуса отменили рейсы в Приморье

Сразу двадцать три автомобильных рейса отменились в Приморье. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сообщение Примвокзала.

Из них от вокзала дальневосточной столицы не выйдут на линию семь автобусов.

Отменены следующие рейсы:

От автовокзала Владивостока:

№ 530 Владивосток – Новошахтинск, 10:15;

№ 504 Владивосток – Большой Камень, 11:25;

№ 537 Владивосток – Уссурийск, 13:45;

№ 506 Владивосток – Находка, 15:10;

№ 545 Владивосток – Михайловка, 15:55;

№ 522 Владивосток – Покровка, 16:30;

№ 530 Владивосток – Новошахтинск, 18:20.

От автовокзала Уссурийска:

№ 561 Уссурийск – Камень Рыболов, 12:00;

№ 559 Уссурийск – Арсеньев, 12:50;

№ 522 Покровка – Владивосток, 13:50;

№ 502 Спасск – Владивосток, 17:04;

№ 511 Лесозаводск – Владивосток, 17:07;

№ 520 Арсеньев – Владивосток, 17:30;

№ 557 Уссурийск – Хороль, 17:50;

№ 542 Вострецово – Владивосток, 18:05;

№ 518 Дальнереченск – Владивосток, 19:20.

От автовокзала Арсеньева:

№ 559 Арсеньев – Уссурийск, 17:10.

От автовокзала Покровка (развилка):

№ 579 Полтавка – Уссурийск, 11:05;

№ 522 Покровка – Владивосток, 12:45;

№ 111 Покровка – Синиловский, 13:15;

№ 579 Уссурийск – Полтавка, 14:25;

№ 579 Полтавка – Уссурийск, 16:30;

№ 579 Полтавка – Уссурийск, 18:50.