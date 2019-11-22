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19 Август 2019, 19:45

В суд пойдет мужчина, спаливший дом за 53 миллиона

пожар

Хозяин криптофермы из Артема пойдет в суд за пожар, уничтоживший имущество соседей в общей сумме 53 млн рублей, сообщает DEITA.RU.

По сообщению краевого МВД, местный житель организовал ферму майнинга прямо на чердаке элитной многоэтажки. Из-за интенсивной работы компьютеров проводка просто не выдержала – более 15 блоков питания непрерывно работали в режиме изрядной нагрузки.

«Во время пожара целиком выгорело семь квартир общей суммой порядка 30 млн рублей и общедомовая территория, цену которой обозначили в 23 млн рублей. Кроме того, мужчина не сообщил о случившимся в пожарную службу и полицию, а просто сбежал из горящего дома», - обозначили в ведомстве.

Пожарные, получив сообщение о поджоге, оперативно потушили возгорание. После локализации пламени на верхнем этаже здания представители экстренной службы нашли оборудование для майнинга денег.

Мужчина вскоре предстанет перед судом.

 

Александра Маслова

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