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6 Декабрь 2019, 18:15

Сотрудница банка украла у клиентов более 16 млн рублей

Женски руки пятитысячные банкноты

Женщина провернула свою аферу за месяц работы

Следствие закончило работу над делом работницы банка во Владивостоке, которая мошенническим образом похитила более 16 млн рублей у клиентов, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в полиции краевой столицы, женщина устроилась на должность руководителя отдела работы с клиентами крупного банка в дальневосточной столице. На ней лежала полная материальная ответственность – это подтверждалось и договором.

Проработав 8 месяцев, злоумышленница сделала заявление на имя клиента банка, который даже не подозревал о готовящейся афере. Затем она перевела с поручением средства на счет некого третьего лица, которое также не знало о действиях злоумышленницы, более трех млн рублей.

Далее, чтобы скрыть это преступление, женщина начала переводить по аналогичной схеме средства с других клиентских счетов. Всего за месяц она «сняла» таким образом более 16 млн рублей со счетов пяти граждан.

Теперь аферистку ждет до 10 лет лишения свободы, дело отправлено в суд. 

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