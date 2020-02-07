Сотрудница банка украла у клиентов более 16 млн рублей

Следствие закончило работу над делом работницы банка во Владивостоке, которая мошенническим образом похитила более 16 млн рублей у клиентов, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в полиции краевой столицы, женщина устроилась на должность руководителя отдела работы с клиентами крупного банка в дальневосточной столице. На ней лежала полная материальная ответственность – это подтверждалось и договором.

Проработав 8 месяцев, злоумышленница сделала заявление на имя клиента банка, который даже не подозревал о готовящейся афере. Затем она перевела с поручением средства на счет некого третьего лица, которое также не знало о действиях злоумышленницы, более трех млн рублей.

Далее, чтобы скрыть это преступление, женщина начала переводить по аналогичной схеме средства с других клиентских счетов. Всего за месяц она «сняла» таким образом более 16 млн рублей со счетов пяти граждан.

Теперь аферистку ждет до 10 лет лишения свободы, дело отправлено в суд.