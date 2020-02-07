Новости
ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей в Приморье
7 Февраль 2020, 12:20
Путин назвал главную проблему образования в России
7 Февраль 2020, 12:00
Владивосток вошел в ТОП-10 рейтинга самых дорогих переездов
7 Февраль 2020, 11:40
Сотрудница банка украла у клиентов более 16 млн рублей
7 Февраль 2020, 11:20
Мишустин: «Нельзя повышать штрафы, не добившись роста зарплат»
7 Февраль 2020, 11:00
Умер первый врач, сообщивший о коронавирусе
7 Февраль 2020, 10:40
Путин назначил нового врио губернатора
7 Февраль 2020, 10:20
«Все стоит колом» - ДТП заблокировало выезд из Владивостока
7 Февраль 2020, 09:55
Сотрудница банка украла у клиентов более 16 млн рублей
Женщина провернула свою аферу за месяц работы
Следствие закончило работу над делом работницы банка во Владивостоке, которая мошенническим образом похитила более 16 млн рублей у клиентов, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в полиции краевой столицы, женщина устроилась на должность руководителя отдела работы с клиентами крупного банка в дальневосточной столице. На ней лежала полная материальная ответственность – это подтверждалось и договором.
Проработав 8 месяцев, злоумышленница сделала заявление на имя клиента банка, который даже не подозревал о готовящейся афере. Затем она перевела с поручением средства на счет некого третьего лица, которое также не знало о действиях злоумышленницы, более трех млн рублей.
Далее, чтобы скрыть это преступление, женщина начала переводить по аналогичной схеме средства с других клиентских счетов. Всего за месяц она «сняла» таким образом более 16 млн рублей со счетов пяти граждан.
Теперь аферистку ждет до 10 лет лишения свободы, дело отправлено в суд.