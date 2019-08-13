Банк может забирать квартиры за долги по ипотеке, но не во всех случаях, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Российскую газету».

Верховный суд поясняет, что квартиры нельзя забирать при задолженности меньше пяти процентов или при просрочке платежа меньше трех месяцев.

Если вы исправно платили, и претензии к вам незначительны на фоне этого, лишить вас жилья нельзя.

В помощь заемщикам, тем не менее, даются ипотечные каникулы. Они созданы как раз для экстренных ситуаций, чтобы у граждан не было проблем с банком. Так у вас будет право некоторое время не выплачивать кредит или выплачивать сокращенную сумму.

Анастасия Туркова