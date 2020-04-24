В супермаркеты не пустят без масок

Работающие на территории России торговые сети начинают вводить собственные меры, призванные ограничить распространение коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU.

Посетители, не воспользовавшиеся медицинской маской, не смогут посетить гипермаркет широко представленной в стране сети Globus. Тем, у кого маски с собой нет, ее предлагают приобрести на входе, пишет «Коммерсантъ».

«Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале», – прокомментировали нововведение в компании.

Сеть «Лента» сообщила, что покупателям рекомендовано носить маску, но запрета на посещение в обратном случае нет. «Азбука вкуса» стимулирует клиентов в масках бонусными баллами. В сети Billa предлагают посетителям воспользоваться дезинфицирующими средствами.