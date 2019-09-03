Названы факторы, влияющие на повышение ежемесячной социальной выплаты для старшего поколения, сообщает DEITA.RU.

Согласно действующему законодательству, в России существует несколько показателей, при наличии которых каждому гражданину, вышедшему на пенсию, обязаны поднять её уровень.

Далеко не всегда эти суммы могут быть большими, однако знать о возможностях увеличения своей пенсии будет полезно как уже находящимся в таком возрасте, так и для предпенсионеров.

DEITA.RU составило подборку из таких факторов. Возможно, один или даже несколько из них подпадают под вашу ситуацию и вам стоить обратиться в Пенсионный фонд за начислением надбавки.

Инвалидность

Согласно действующим нормам, социальная выплата по инвалидности даётся только тем людям старшего поколения, которые уже получают пенсию по старости. При этом, существует лишь несколько исключений.

Так, за первую группу инвалидности полагается надбавка в размере 100% к фиксированной ежемесячной выплате. Также в этом случае назначается ежемесячная денежная выплата, часть из которой можно заменить на социальные льготы.

Звания и награды

Доплата к пенсии положена заслуженным гражданам, которые имеют высокие звания Героев Труда, Героев России, ветерана Труда, а также награды "За заслуги перед Отечеством", "Жителю Блокадного Ленинграда" и "Орден Славы".

Иждивенцы

Если случилось так, что, находясь на пенсии, пенсионер вынужден содержать иждивенцев, то ему автоматически положена надбавки в размере трети от его пенсии за каждого человека, который находится у него на попечительстве.

Работа на пенсии

Также можно увеличить размер своей ежемесячной пенсии в случае если продолжать работать. Дело в том, что в такой ситуации ваш работодатель будет продолжать платить отчисления за вас в Пенсионный Фонд, тем самым увеличивая величину вашей пенсии.

Кроме этого, всем пенсионерам будет полезно узнать, что после того как гражданин увольняется с работы, он может рассчитывать на перерасчёт индексации пенсии за тот период, пока он работал, находясь на пенсии.

Ещё один фактор повышения пенсии за счёт продолжения работы, это действие повышающего коэффициента, который начинает действовать в ситуации, когда гражданин проработал минимум ещё один год после наступления пенсионного возраста.

Положены дополнительные финансовые преференции и бывшим работникам на селе. Все, кто трудился в сельских условиях более 30 лет иметь возможность получать на четверть денег больше к своей обычной пенсии.

Также будет не лишним подробнее рассмотреть свой стаж до 2002 года. Дело в том, что если вы сможете доказать факт работы, которая была не учтена ранее, то новые данные могут также существенно повлиять на пенсию.

Дмитрий Шевченко