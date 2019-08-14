Оказаться на грани штрафа может каждый автолюбитель, которого инспектор ГИБДД сочтёт нетрезвым, сообщает DEITA.RU. Даже будучи в трезвом состоянии, водитель может навлечь на себя подозрения сотрудника правопорядка.

Отказ остановиться по требованию инспектора ДПС может быть подозрительным признаком. Даже если водитель случайно не заметил жеста сотрудника, он может оказаться в одном шаге от процедуры освидетельствования.

Открытые окна могут «намекнуть» сотруднику ГИБДД о нетрезвом водителе за рулём. Если стёкла опущены даже в холодное время года, ещё больше вероятности, что подобным образом автолюбитель «заметает следы» употребления алкоголя – например, проветривает салон от неприятного запаха перегара.

Первое, на что смотрит инспектор после остановки транспорта – поведение водителя. Даже если за ним нет алкогольного «грешка», шофер может нервничать при общении с инспектором. Нервозность может послужить основанием для применения алкотестера.

Даже безобидные жвачка или семечки могут также показаться инспектору подозрительным признаком. Если водитель жуёт жвачку или лузгает семечки – вероятно хочет скрыть последствия употребления спиртного. Вероятность проверки водителя при помощи алкотестера остаётся на высоком уровне.

Пустые бутылки, находящиеся в салоне автомобиля, могут послужить для инспектора признаком для организации проверки водителя. Даже если автолюбитель употреблял спиртное ранее, в организме алкоголь ещё может присутствовать, поэтому проверка может показать неутешительный результат.

Несмотря на очевидность, водитель может забыть о факторах, которые вызывают подозрение у сотрудника ГИБДД. В результате автолюбителю будет предложена неприятная процедура дыхания в «трубочку».

Софья Корф