Выезд на встречную полосу грозит лишением прав или крупным штрафом, сообщает DEITA.RU.

Однако бывают случаи, когда выезд на встречную полосу возможен по причине сложившихся обстоятельств. Так, водитель мог не увидеть разметки. Автомобиль могло вынести на встречную полосу из-за резкого торможения впереди идущего средства. За такие нарушения наказывать нельзя, потому что они произошли не по вине автолюбителя.

Еще одним вариантом может быть, что на дороге возникло препятствие, из-за которого водителю пришлось пересечь осевую линию, к примеру, на дороге лежал человек. Также в салоне автомобиля может находится больной человек и его спасение полностью находится в руках водителя.

Однако для этого необходимо наличие этих фактов. При этом если инспектор «увидел», что автомобилист пересек осевую линию, то единственным аргументов против может стать запись видеорегистратора, установленного в автомобиле.

Иван Юрьев