Инспекторы ГИБДД при проверке водителя имеет право потребовать не только документы на транспортное средство, но и на груз, который переводится в автомобиле. Чтобы не попасть впросак, нужно точно знать, что можно, а что нельзя перевозить в машине. Об этом пишет DEITA.RU.

Так, согласно приказу МВД, при перевозке бытовой техники и мелких товаров сотруднику ДПС достаточно предъявить чек. В случае если перевозятся крупногабаритные грузы, выступающие за пределы автомобиля и мешающие другим участникам движения — требуется специальное разрешение.

Отмечается, что инспекторы имеют право арестовать груз, если водитель не может подтвердить факт его приобретения. Груз будет задержан до того момента, как будут выяснены все обстоятельства.

Екатерина Брязгунова