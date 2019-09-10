telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

В таксисты смогут пойти далеко не все

10 Сентябрь 2019, 14:00

Такси

Порядок привлечения водителей на частный извоз ждёт ужесточение, сообщает DEITA.RU.

Желающих подработать на заказах такси хотят начать проверять дополнительно. В частности, перед тем, как водитель получит право принимать вызовы и обслуживать клиентов, его должны проверить по государственной базе.

О необходимости ужесточения приёма в таксисты заявили руководители самых популярных российских агрегаторов. Собравшись вместе они написали и отправили коллективное письмо в ГПУ президента страны.

Если их предложение будет поддержано, то новичков в бизнесе такси ждёт полная проверка на факты употребления наркотических веществ, обретения судимостей, а также лишения прав на управление автомобилей и ещё многие другие условия и детали биографии.

Руководители агрегаторов заявляют, что такой строгий контроль поможет существенно увеличить степень безопасности поездок на такси по всей стране.

Благодаря единому реестру таксистов, станет гораздо проще выявлять нарушителей и убирать их с рынка частного извоза. 

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Российских водителей обложат новым налогом Камеры будут следить за состоянием таких водителей Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

Последнее

Блокировать счета россиян будут по-новому

Россиянам придумали наказание за ложный вызов скорой

Скоро траты на бензин опустошат кошельки автолюбителей

Стоимость услуг ЖКХ взлетит на четверть
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

10 Сентябрь 2019, 18:32

Популярный у россиян продукт оказался опасным

10 Сентябрь 2019, 18:30

Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах

10 Сентябрь 2019, 18:25

«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян

10 Сентябрь 2019, 18:15

Полисы ОСАГО подешевели

10 Сентябрь 2019, 18:00

Названы симптомы рака у мужчин

10 Сентябрь 2019, 17:45