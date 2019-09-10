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В таксисты смогут пойти далеко не все
10 Сентябрь 2019, 14:00
Порядок привлечения водителей на частный извоз ждёт ужесточение, сообщает DEITA.RU.
Желающих подработать на заказах такси хотят начать проверять дополнительно. В частности, перед тем, как водитель получит право принимать вызовы и обслуживать клиентов, его должны проверить по государственной базе.
О необходимости ужесточения приёма в таксисты заявили руководители самых популярных российских агрегаторов. Собравшись вместе они написали и отправили коллективное письмо в ГПУ президента страны.
Если их предложение будет поддержано, то новичков в бизнесе такси ждёт полная проверка на факты употребления наркотических веществ, обретения судимостей, а также лишения прав на управление автомобилей и ещё многие другие условия и детали биографии.
Руководители агрегаторов заявляют, что такой строгий контроль поможет существенно увеличить степень безопасности поездок на такси по всей стране.
Благодаря единому реестру таксистов, станет гораздо проще выявлять нарушителей и убирать их с рынка частного извоза.
Дмитрий Шевченко
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