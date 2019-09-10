В таксисты смогут пойти далеко не все

Порядок привлечения водителей на частный извоз ждёт ужесточение, сообщает DEITA.RU.

Желающих подработать на заказах такси хотят начать проверять дополнительно. В частности, перед тем, как водитель получит право принимать вызовы и обслуживать клиентов, его должны проверить по государственной базе.

О необходимости ужесточения приёма в таксисты заявили руководители самых популярных российских агрегаторов. Собравшись вместе они написали и отправили коллективное письмо в ГПУ президента страны.

Если их предложение будет поддержано, то новичков в бизнесе такси ждёт полная проверка на факты употребления наркотических веществ, обретения судимостей, а также лишения прав на управление автомобилей и ещё многие другие условия и детали биографии.

Руководители агрегаторов заявляют, что такой строгий контроль поможет существенно увеличить степень безопасности поездок на такси по всей стране.

Благодаря единому реестру таксистов, станет гораздо проще выявлять нарушителей и убирать их с рынка частного извоза.

Дмитрий Шевченко