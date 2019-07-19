В Комсомольске-на-Амуре этой осенью начнется строительство учебно-лабораторного корпуса для авиастроительного факультета государственного технического университета, сообщает RosTender.info.





Под возведение корпуса выделена площадка по адресу проспект Ленина, 27. Стоимость строительства здания оценивается в 394 млн рублей. Как ожидается, его введут в строй через 2 года - к августу 2021 года.





Администрация вуза объявила тендер по выбору строительной организации-подрядчика. Заявки от участников принимаются до 2 августа, и в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя.

Источник: http://rostender.info/news/2019071801