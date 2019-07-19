В техническом университете Комсомольска-на-Амуре появится новый корпус
В Комсомольске-на-Амуре этой осенью начнется строительство
учебно-лабораторного корпуса для авиастроительного факультета государственного
технического университета, сообщает RosTender.info.
Под возведение корпуса выделена площадка по адресу проспект Ленина, 27.
Стоимость строительства здания оценивается в 394 млн рублей. Как ожидается, его
введут в строй через 2 года - к августу 2021 года.
Администрация вуза объявила тендер по выбору строительной организации-подрядчика. Заявки от участников принимаются до 2 августа, и в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя.
Источник: http://rostender.info/news/2019071801