Telegram теперь дает возможность скрывать от части пользователей свой номер телефона, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Если раньше пользователи в списке контактов могли видеть номера друг друга, то теперь будет иначе. Обновленный вариант мессенджера позволяет сделать уже список тех, у кого будет возможность находить вас по номеру телефона.

Раньше можно было выбрать в настройках опцию, которая позволяет скрыть свой номер ото всех. Теперь настройка стала более гибкой. Это сделано в том числе для того, чтобы сделать проще жизнь подвергающихся притеснению людей.

Анастасия Туркова

