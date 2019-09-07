7 Сентябрь 2019, 09:15
В Telegram появилось важное изменение
Источник изображения: пиксабей
Telegram теперь дает возможность скрывать от части пользователей свой номер телефона, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Если раньше пользователи в списке контактов могли видеть номера друг друга, то теперь будет иначе. Обновленный вариант мессенджера позволяет сделать уже список тех, у кого будет возможность находить вас по номеру телефона.
Раньше можно было выбрать в настройках опцию, которая позволяет скрыть свой номер ото всех. Теперь настройка стала более гибкой. Это сделано в том числе для того, чтобы сделать проще жизнь подвергающихся притеснению людей.
Анастасия Туркова
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