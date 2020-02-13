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В Тихом океане спасли месяц дрейфовавших без еды и воды людей
Из двенадцати севших в лодку выжили только четверо
В водах Тихого океана обнаружили лодку с людьми, которые продержались в ней месяц без каких-либо запасов продовольствия, сообщает ИА DEITA.RU.
22 декабря 2019 года двенадцать жителей города Бука (Соломоновы острова) отправились в лодке на атолл Килинаилау, где планировали отметить Рождество. Но лодка перевернулась, некоторые пассажиры выпали и утонули, часть смогла перевернуть единственный транспорт и вернуться на борт, пишет местное издание Solomon Star.
Рассказать о произошедшем смог только один из четырех выживших, Доминик Сталли. В лодке, которую 23 января подобрали рыбаки, также находились 20-летний парень и мать с 12-летней дочерью. Силы на речь остались только у мужчины. В течение месяца люди питались только проплывающими мимо кокосами и дождевой водой, такие условия выдержали не все. Несколько раз они издалека видели рыболовецкие лодки, но их не замечали.
Сейчас все четверо находятся в национальном госпитале на Соломоновых островах.