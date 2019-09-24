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В Тихом океане загорелось российское судно
24 Сентябрь 2019, 10:30
На борту было 400 человек, для тушения потребовалась помощь
трех спасательных судов, сообщает DEITA.RU.
В акватории Тихого океана примерно в 50 километрах от острова Итуруп Сахалинской области в ночь на 24 сентября загорелась российская плавбаза «Петр Житников». На борту было 400 человек, капитан запросил эвакуацию.
Судя по информации МЧС, часть экипажа смогла эвакуироваться на плавбазу «Всеволод Сибирцев». Остальных спасатели эвакуировали позже. Информации о травмах не поступало.
В МЧС сообщили, что возгорание началось в консервном цехе. Горели тарные материалы. Для помощи и тушения огня к плавбазе вышли два судна МЧС и один пограничный сторожевой корабль.
После того, как с огнем удалось справиться, на борту оставили 56 человек в качестве аварийной команды.
Елена Миронова