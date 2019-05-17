На неоднозначное развлечение обратили внимание родители, сообщает DEITA.RU.

В одном из торговых центров города Абакан появилась игра для детей, где они могут почувствовать себя в шкуре арестантов. В детской комнате ТЦ установили имитационную камеру с решётками, где должен "мотать" время малыш, пока родители ходят за покупками.

Авторы необычного развлечения пояснили порталу "Сибирь.Реалии", что хотели сделать полноценный полицейский участок, но успели смастерить пока только камеру.

Посетители ТЦ и пользователи в Сети уже назвали увиденное "тюрьмой для детей".