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На неоднозначное развлечение обратили внимание родители, сообщает DEITA.RU.
В одном из торговых центров города Абакан появилась игра для детей, где они могут почувствовать себя в шкуре арестантов. В детской комнате ТЦ установили имитационную камеру с решётками, где должен "мотать" время малыш, пока родители ходят за покупками.
Авторы необычного развлечения пояснили порталу "Сибирь.Реалии", что хотели сделать полноценный полицейский участок, но успели смастерить пока только камеру.
Посетители ТЦ и пользователи в Сети уже назвали увиденное "тюрьмой для детей".
Дмитрий Шевченко
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