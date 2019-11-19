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В травмпункт вместо школы – горожан разгневала лестница
Жители Владивостока возмущены работой, а, точнее, бездействием управляющей компании, сообщает DEITA.RU.
Так, на одной из лестниц, которая ведет в школу, дорога натуральной заледенела. Это – практически единственный способ добраться до школы на Нейбута. На видео запечатлен момент «перехода» - дети и их родители спускаются по льду осторожно, не выпуская из рук лестничные перила и аккуратно передвигаясь боком.
«А что, заставить управляющую компанию работать некому? У нас что, законы никакие не работают, никто не контролирует?», - возмущаются комментаторы.
«Ничего нового. Каждый год одно и тоже», - обреченно вздыхают другие.
Напомним, вчера, 19 ноября, на город обрушился циклон. Метель, гололед и ледяная корка – на проезжей части и тротуарах. Сегодня мэрия занимается очисткой своих территорий. Однако, внутренние дворы, которыми занимаются управляющие компании, зачастую остаются не чищенными, создавая настоящую опасность для горожан.
Александра Маслова