Знаменитый многомиллионный туалет на Спортивной Набережной в дальневосточной столице осмотрели общественники и члены Центрального штаба ОНФ и нашли ряд досадных просчетов, которые не способствуют комфортному посещению данного заведения, сообщает DEITA.RU.



Подобную «туалетную» тему обычно смущенно умалчивают: она редко находится в центре внимания СМИ. Но общественный туалет – неотъемлемая часть комфорта в зонах отдыха. Да, хорошо, что сегодня в знаменитый туалет на Набережной заходить уже не страшно, ведь многие годы его можно было безошибочно обнаружить по стойкому специфическому аромату. Да и зрелище, открывающееся перед глазами посетителей, многих повергало в шок. Но выхода не было, приходилось терпеть. И тут на выручку пришли иностранцы. Нет, не проектировщики или строители, а туристы. Турпоток во Владивосток увеличивался с каждым годом и, как обычно, перед иностранными гостями стало неудобно. Так в одной из самых популярных у гостей Владивостока зон отдыха появился современный туалет, реконструкция которого обошлась бюджету почти в 12 миллионов рублей.

Правда, сразу после официального открытия туалет начал «осыпаться»: фотографии с облупившимся фасадом и трещинами в подпорной стене стали активно «гулять» по местным соцсетям. После того, как живописные виды туалета стали известны широкой общественности, городские власти предъявили претензию подрядчику, и он был вынужден все устранить. Ремонт завершили в первой половине июня, при этом режим работы туалета не был нарушен.

Накануне член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина осмотрела важный для горожан объект – общественный туалет на Спортивной Набережной.

Надо сказать, что сейчас его уже невозможно найти по специфическому запаху. Внутри общественников встретила ответственная, которая занималась уборкой. В самих кабинках – чисто, но в них не было одного из главных атрибутов данного заведения – туалетной бумаги. На вопрос почему она отсутствует в кабинках, сотрудница пояснила, что все берут бумагу на общем столике. И тут было впору изумиться двум листочкам - поделённым напополам маленьким салфеткам. Такие тонюсенькие салфетки в столовых обычно выставляют, только не разрезают на двое.

«Все привыкли говорить – вот Москва… Но там мэр думает о каждом человеке, в том числе и в подобных вопросах, - обратила внимание присутствующих на досадную мелочь Светлана Викторовна. - Например, в Москве, в общественном туалете стоит еще пеленальный столик, лежит пачка памперсов, ведь многие семьи гуляют с детьми… А здесь даже нет обычной туалетной бумаги на барабане в кабинках. Понимаете, бумага, столик - не мелочь: все это говорит об отношении к человеку», - отметила Светлана Калинина.

Как заметили общественники, барабаны есть, а туалетной бумаги нет. Что мешает исправить ситуацию? Члены ОНФ не услышали ответа на актуальный вопрос. Агентство запросило комментарий в мэрии города. По мнению Светланы Калининой, ситуация вскрыла механизм типичной бюрократической машины – за содержание отвечает одна организация, за трещины, которые здесь появились – другая и так далее….

«Вот так и люди вынуждены обращаться в разные инстанции, а ответственный должен быть один. И он уже решит, кто и что должен сделать. Этот дальневосточный чиновничий порядок очень заметен - я его увидела и в Магадане. и здесь, во Владивостоке, - отметила Светлана Калинина, - нужен один ответственный, который сможет ответить на все вопросы. Их у меня во время осмотра только набережной набралось немало. В Томске, например, совсем по-другому подошли к решению важных общественных задач, которые ставит перед собой ОНФ, и на все мои вопросы смог ответить мэр города», - сказала Светлана Калинина.

Инна Эстрина