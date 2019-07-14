Одно судно затонуло, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональный МЧС.



В субботу, 13 июля, в популярном у туристов месте, на Золотом кольце, произошло столкновение двух судов: пассажирского теплохода «Алексей Толстой» и прогулочной яхты «Потудань». Из-за полученных повреждений яхта затонула.

По данным МЧС, все произошло в районе города Мышкина Ярославской области. Суда не поделили путь в Волге около 21.00. Сообщается, что спасатели быстро прибыли на место и оперативно эвакуировали людей с яхты. Теплоход продолжил круиз по Волге.

Елена Миронова