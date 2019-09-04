4 Сентябрь 2019, 19:46
ДТП со столкновением: маршрутка с пассажирами опрокинулась
Источник изображения: DEITA.RU
Маршрутка с пассажирами не доехала до пункта назначения: она опрокинулась по дороге, сообщает DEITA.RU со ссылкой на INTERFAX.RU.
Инцидент произошел в Туве четвертого сентября, город – Кызыл.
"ГАЗель" довезла пассажиров до перекрестка ул. Бухтуева и ул. Кочетова, где произошло ДТП с УАЗом. Столкновение при попытке повернуть заставило маршрутку с десятью местными жителями в ней упасть на бок.
В местном отделении МВД передали, что пассажирам оказали разовую медицинскую помощь, одного из них – госпитализировали.
В настоящее время ведется проверка по факту данного ДТП.
Анастасия Туркова
‡агрузка...
Загрузка...