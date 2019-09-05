В Тынде реконструируют аэропорт за 2,5 миллиарда рублей
Вскоре в Амурской области начнется разработка проекта реконструкции и расширения аэропортового комплекса города Тында, сообщает RosTender.info.
Предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» объявило тендер на подготовку проекта и проведение
инженерных изысканий. С победителем тендера заключат договор на 110 млн рублей,
работу проектировщика профинансируют из федерального бюджета. Итоги планируют
подвести 2 октября.
В ходе реконструкции взлетно-посадочную полосу планируют удлинить и
расширить, а ее покрытие – усилить. Рулежные дорожки и перрон также расширят и
усилят. Здание аэропорта реконструируют, здесь предусмотрен комплекс работ по
обеспечению безопасности пассажиров и полетов.
Обновлению подлежат также системы светосигнального оборудования и освещения, все инженерные коммуникации аэропорта. На территории появится новый склад ГСМ, вокруг комплекса вырубят лес и кустарники.
Предельная стоимость реконструкции должна составить 2 млрд 512 млн рублей,
включая затраты на проектирование, говорится в материалах тендера.
Победителю тендера предстоит выполнить все виды инженерных изысканий, а
также сейсмическое районирование, найти рядом источники водоснабжения на базе
подземных вод, обследовать состояния грунта оснований зданий и самих сооружений
аэропорта. Кроме того, необходимо выполнить орнитологическое обследование.
Заказчиком проекта выступает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Реконструкцию аэропорта проведут в рамках Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года госпрограммы РФ «Развитие
транспортной системы».
Сейчас аэропорт рассчитан на прием воздушных судов Ан-74, Ан-72, DHC-8-400 Sukhoi Superjet 100.
Источник: http://rostender.info/news/2019090402