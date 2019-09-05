Вскоре в Амурской области начнется разработка проекта реконструкции и расширения аэропортового комплекса города Тында, сообщает RosTender.info.

Предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» объявило тендер на подготовку проекта и проведение инженерных изысканий. С победителем тендера заключат договор на 110 млн рублей, работу проектировщика профинансируют из федерального бюджета. Итоги планируют подвести 2 октября.



В ходе реконструкции взлетно-посадочную полосу планируют удлинить и расширить, а ее покрытие – усилить. Рулежные дорожки и перрон также расширят и усилят. Здание аэропорта реконструируют, здесь предусмотрен комплекс работ по обеспечению безопасности пассажиров и полетов.



Обновлению подлежат также системы светосигнального оборудования и освещения, все инженерные коммуникации аэропорта. На территории появится новый склад ГСМ, вокруг комплекса вырубят лес и кустарники.

Предельная стоимость реконструкции должна составить 2 млрд 512 млн рублей, включая затраты на проектирование, говорится в материалах тендера.



Победителю тендера предстоит выполнить все виды инженерных изысканий, а также сейсмическое районирование, найти рядом источники водоснабжения на базе подземных вод, обследовать состояния грунта оснований зданий и самих сооружений аэропорта. Кроме того, необходимо выполнить орнитологическое обследование.



Заказчиком проекта выступает Федеральное агентство воздушного транспорта. Реконструкцию аэропорта проведут в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».

Сейчас аэропорт рассчитан на прием воздушных судов Ан-74, Ан-72, DHC-8-400 Sukhoi Superjet 100.

Источник: http://rostender.info/news/2019090402