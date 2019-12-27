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В тысяче населенных пунктов России уже не продают алкоголь
Совсем. В стране создают территории трезвости, им дадут дополнительные деньги, сообщает DEITA.RU.
Деньги – трезвенникам: Путину рассказали об инвестициях в «непьющие» сёла на Госсовете накануне, 26 декабря. Во время заседания лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил президенту о несколько неожиданном для нашей страны, но «подлинно народном» течении. Оказывается, уже тысяча населённых пунктов в стране отказалась от алкоголя в пользу трезвого образа жизни. По данным Минздрава, транслируемым докладчиком, такие решения были приняты на народных сходах.
Так, местные жители организуют собрания, на которых совместно принимают решение о зоне трезвости, а затем направляют обращения к власти региона и поселения для того, чтобы в населённом пункте не продавали спиртные напитки.
Спикер отметил, что развивать села и поднимать уровень жизни в сельской местности – важно, можно и нужно, а трезвость начинает считаться атрибутом успешного человека. Именно трезвые территории, по мнению депутата, должны в первую очередь получать средства, направленные на развитие сельских территорий по соответствующей государственной программе. Таким селянам можно и солнечные батареи доверить, и другие современные разработки для улучшения жизни на селе, «потому что с ними ничего не будет», считает Сергей Миронов.
Того и гляди, и отопление, и водопровод в такие села наконец проведут, и даже канализацию сделают. Ведь таких благ цивилизации нет более чем в 60% российских сел, доложили президенту на том же Госсовете».
«Вот он, стимул бросить пить!» - комментируют инициативу россияне в соцсетях.
«Ни за что его не брошу, потому что он хороший. Даже за солнечные батареи», - иронизируют другие.
Софья Корф