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В учебных заведениях Приморья бюджетных мест станет больше
В рамках выполнения послания президента, в Приморском крае в 2020 году у студентов появится дополнительная возможность обучиться за счет государства в высших и средне-профессиональных учреждениях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт администрации ПК.
В своем послании глава государства также подчеркнул, что в приоритете бюджетные места следует распределить между региональными вузами, на тех территориях, где в первую очередь наблюдается нехватка врачей, педагогов и инженеров.
Так, в 2020 году количество мест на бюджетной основе в ВУЗах края увеличится с 6 646 до 6 753, из них 75 мест отдадут очной форме обучения, 21 место – заочной и 11 – очно-заочной форме обучения.
Наиболее популярными направлениями в ВУЗах в этом году обещают стать такие специальности как «Кораблестроение», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», а также «Менеджмент», «Лингвистика» и «Психология». Средне-профессиональные учреждения планируют в этом году увеличить набор по направлению строителей, автослесарей, поваров и электромонтеров.
Также, говоря о доступном образовании, Путин отметил, что необходимо не просто увеличивать количество бесплатных для студентов мест, но и налаживать сотрудничество с компаниями потенциальных работодателей, чтобы учащиеся могли получить необходимые знания и начать успешную карьеру именно в своем регионе.
В наше время университеты – это не только учебные, но и кадровые центры, где необходимо создавать условия для полноценного развития молодежи, считает министр образования края Наталья Бондаренко. По ее мнению, у каждого выпускника должен быть шанс получить достойное образование в своем регионе, чтобы после обучения остаться здесь жить и работать на благо Приморья.
Ирина Елкина