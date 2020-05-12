В Ухане готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса

Власти китайского города Ухань, откуда началась эпидемия коронавируса, намерены не допустить второй волны заражения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



Ситуация в городе стала вновь тревожной после того, как спустя долгое время за два последние дня здесь было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.

При этом все случаи – локальные. Вместе с тем, на данный момент под медицинским наблюдением находятся 615 бессимптомных носителей COVID-19.



Как отмечают специалисты, китайские власти не включают в общую статистику бессимптомных носителей вируса, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту оказались положительными, но сами заражённые не имеют никаких симптомов болезни.