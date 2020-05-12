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В Ухане готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса
Зараза может вернуться
Власти китайского города Ухань, откуда началась эпидемия коронавируса, намерены не допустить второй волны заражения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Ситуация в городе стала вновь тревожной после того, как спустя долгое время за два последние дня здесь было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
При этом все случаи – локальные. Вместе с тем, на данный момент под медицинским наблюдением находятся 615 бессимптомных носителей COVID-19.
Как отмечают специалисты, китайские власти не включают в общую статистику бессимптомных носителей вируса, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту оказались положительными, но сами заражённые не имеют никаких симптомов болезни.