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В Ухане не осталось заболевших COVID-19
Еще вчера в больницах фиксировалось 10 случаев болезни
В китайском городе Ухань, откуда пошла заболеваемость коронавирусом, позже распространившись по всей стране, а потом и миру, не осталось ни одного пациента со страшным диагнозом, сообщает ИА DEITA.RU.
Представитель госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн заявил о том, что на сегодняшний день в больницах многомиллионного мегаполиса нет ни одного пациента с подобным заболеванием. Заявление опубликовало РИА «Новости».
Отметим, что еще 25 апреля в больницах города оставалось 12 человек с коронавирусом. Сегодня они все были выписаны.
Отметим, что с начала заболевания в провинции Хубэй было отмечено более 68 случаев болезни, из них более 50 тысяч – в Ухане.
Напомним, что первая вспышка нового на тот момент вируса была зарегистрирована именно в Ухани, 31 декабря. К марту болезнь успела распространится по всему миру.