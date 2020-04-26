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В Ухане не осталось заболевших COVID-19

Китай

Еще вчера в больницах фиксировалось 10 случаев болезни

В китайском городе Ухань, откуда пошла заболеваемость коронавирусом, позже распространившись по всей стране, а потом и миру, не осталось ни одного пациента со страшным диагнозом, сообщает ИА DEITA.RU.

Представитель госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн заявил о том, что на сегодняшний день в больницах многомиллионного мегаполиса нет ни одного пациента с подобным заболеванием. Заявление опубликовало РИА «Новости».

Отметим, что еще 25 апреля в больницах города оставалось 12 человек с коронавирусом. Сегодня они все были выписаны.

Отметим, что с начала заболевания в провинции Хубэй было отмечено более 68  случаев болезни, из них более 50 тысяч – в Ухане.

Напомним, что первая вспышка нового на тот момент вируса была зарегистрирована именно в Ухани, 31 декабря. К марту болезнь успела распространится по всему миру. 

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