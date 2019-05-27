Убытки из-за конфликта государств выливаются в огромные суммы, сообщает DEITA.RU.

В Украине задумались об упущенной выгоде из-за военных действий на Донбассе и территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР. По мнению украинского минтранса Евгения Червоненко, которое он озвучил в эфире телеканала "112 Украина", страна могла бы наладить международное сотрудничество по транзиту китайских товаров в Европу.

Ввиду того, что уже более пяти лет огромная часть Украины находится в состоянии ведения военных действие, подобное экономическое сотрудничество представляется невозможным. По этой причине, по словам экс-министра, государство теряет огромные суммы денег.

Вместе с тем, Червоненко отметил, что ситуацией воспользовалась Белоруссия, которая занимается сейчас примерно тем же, чем могла бы заниматься Украине в условиях отсутствия конфликта с Россией.

Экс-министр оценил прибыль от "шёлкового пути" в 30 миллиардов долларов в год.