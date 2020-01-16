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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

В Управлении Роскомнадзора по Приморскому краю состоится День открытых дверей

Роскомнадзор

Традиционный День открытых дверей приурочен к отмечаемому в этот же день Международному дню защиты персональных данных.

Операторы персональных данных, в том числе те, в отношении которых в 2020 году планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий, приглашаются на встречу с представителями Управления Роскомнадзора по Приморскому краю.

В рамках Дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы, связанные с порядком предоставления уведомлений об обработке персональных данных, и основными ошибками, допускаемыми при их подготовке и направлении в Роскомнадзор, с основными нарушениями в сфере защиты прав субъектов персональных данных. 

Мероприятие состоится 28 января 2020 года в здании Управления Роскомнадзора по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, ул. Беломорская, д. 18, 2 этаж (конференц-зал). Начало мероприятия в 11 : 00.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (423) 239-08-33 или 239-08-23 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (в пятницу – с 09:00 до 16:45) либо по электронной почте: rsockanc25@rkn.gov.ru.

Вопросы, на которые желают получить ответы участники мероприятия, можно направить на  электронную почту по адресу: rsockanc25@rkn.gov.ru.

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