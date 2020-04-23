В условиях пандемии РусГидро обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей и оказывает помощь больницам в регионах присутствия

В условиях пандемии COVID-19 РусГидро обеспечивает надежную работу энергообъектов и бесперебойное электроснабжение потребителей, защиту персонала от рисков инфицирования и оказывает помощь организациям здравоохранения, которые принимают на лечение больных коронавирусом, в регионах присутствия предприятий Группы РусГидро. Об этом сообщил Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов в ходе совещания под руководством министра энергетики РФ Александра Новака об итогах прохождения отопительного сезона 2019-2020 гг. и функционировании электроэнергетики в условиях пандемии COVID-19, прошедшего сегодня в формате видеоконференции.

Как заявил глава РусГидро, генерирующие и сетевые энергообъекты Группы РусГидро работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией и теплом. В осенне-зимний период значимых аварий, связанных с повреждением технологического оборудования и повлиявших на надежность работы энергообъектов, не было.

Благодаря системе оперативного реагирования общее количество аварий по сравнению с аналогичным периодом 2018-2019 гг. не увеличилось, а на электрических сетях классом напряжения 35 кВ и ниже, где происходит самое большое число аварий в основном из-за погодных условий, – снизилось на 1,5%. Средняя длительность перерывов электроснабжения при отключениях электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2018-2019 гг. снизилась на 21%.

Прошедшей зимой РусГидро ввело в эксплуатацию сразу два крупных объекта генерации: Сахалинскую ГРЭС-2 мощностью 120 МВт на Сахалине и Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВт на реке Ардон в Северной Осетии.

Николай Шульгинов отметил, кто компании Группы РусГидро уже начали подготовку к прохождению ОЗП 2020-2021 гг. Плановые затраты на ремонт в 2020 году составят 21 млрд рублей. Обеспечивается своевременное заключение контрактов на поставку топлива для тепловых электростанций в ДФО, идет накопление страховых запасов на ТЭС, где завоз топлива в зимний период в нужном объеме затруднен или невозможен.

Особое внимание РусГидро уделяет ремонтной программе энергообъектов, расположенных на территории ДФО. Объекты генерации Группы РусГидро общей мощностью более 13 ГВт вырабатывают здесь три четверти всей электрической энергии и являются крупнейшими производителями тепла, энергокомпании Группы РусГидро отвечают за передачу электрической энергии, владея более чем 100 тыс. км электрических сетей, а также осуществляют продажу энергии конечным потребителям. При этом электропотребление в регионах ДФО растет опережающими темпами по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Так, с ноября 2019 года по апрель 2020 года электропотребление в девяти субъектах ДФО, где работают предприятия Группы РусГидро, увеличилось на 4,2% по сравнению таким же периодом 2018-2019 гг. и составило 14,8 млрд кВт.ч. При этом за I квартал 2020 года электропотребление в ДФО, очищенное от фактора високосного года и температурного фактора, выросло по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 4,4%.

При этом на всех предприятиях Группы реализуются мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья работников, в том числе с учетом рекомендаций Росимущества и Минэнерго России. Персонал компаний Группы РусГидро, а также персонал подрядных организаций обеспечен средствами индивидуальной защиты. Более 85% административно-управленческого персонала работает удаленно. Взаимодействие с потребителями полностью переведено на дистанционный режим. В течение апреля ресурсоснабжающие компании Группы РусГидро не начисляют всем категориям потребителей пени за просрочку оплаты электроэнергии, тепла и горячего водоснабжения.

Под особым контролем РусГидро в регионах присутствия Группы находится энергоснабжение медицинских учреждений и аптечных организаций, объектов обеспечения населения сотовой связью и интернетом, call-центров, крупных логистических центров, торговых организаций и магазинов. Под особый контроль также взят ход техприсоединения строящихся инфекционных центров в регионах присутствия РусГидро на Дальнем Востоке: в г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края, г. Уссурийск Приморского края и с. Анастасьевка Хабаровского края. В г. Петропавловск-Камчатский ПАО «Камчатскэнерго» уже досрочно построило и ввело в строй ЛЭП напряжением 6 кВ к строящемуся инфекционному центру.

Совет директоров РусГидро принял решение дополнительно выделить 100 млн рублей на приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственных препаратов и проведение мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Из них 50 млн рублей направлено на поддержку регионов Дальневосточного федерального округа и 50 млн рублей – регионам присутствия РусГидро в европейской части России и Сибири.

«Мы направили 100 млн рублей на оснащение стационаров необходимым для лечения больных коронавирусной инфекцией медицинским оборудованием и на приобретение средств защиты для медицинского персонала, – заявил Николай Шульгинов. – Это решение одобрено Советом директоров компании. Вместе с тем мы в ускоренном режиме реализуем нашу программу благотворительности на 2020 год. Мы оказываем финансовую помощь медицинским и социальным учреждениям, благотворительным фондам и НКО в регионах присутствия. В этом году особое внимание уделяется поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранских организаций».