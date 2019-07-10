В среду, 10 июля, в Уссурийске чиновники городской администрации, местные жители и общественники приняли благоустроенные дворы, работы по которым проходили в рамках реализации губернаторской программы «1000 дворов», сообщает DEITA.RU.

Так, в трех дворах по адресам Муравьева, 88, 90, Пионерская, 75 рабочие провели асфальтирование дорожного полотна, установили бордюрный камень, уложили тактильную плитку, скамейки и урны. Всего было асфальтировано порядка 400 квадратных метров.

Во дворе дома, расположенного по улице Короленко, 15, была установлена детская площадка, такое решение приняли жители дома. По словам председателя ТСЖ ул. Короленко, 15 Валентины Куценко, в их доме проживает 25 детей, поэтому, узнав о программе, жители сразу же подключились к проекту и собрали все необходимые документы.

«Объединившись с соседями, мы подали заявку, подготовили смету, разработали дизайн. За работой строителей следили ежедневно, все было сделано быстро и качественно. Теперь наши дети смогут играть около дома и не ходить в соседний двор», - отметила председатель ТСЖ.

По словам начальника отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации УГО Ирины Фефеловой, работы еще в 12 дворах начались по губернаторской программе, а в 11 дворах устанавливают спортивные и детские площадки.

В ближайшие дни завершится установка детских площадок по четырем адресам: улицам Крестьянской 19, Кузнечной, 108, Горького, 71, и проспекту Блюхера, 20.

Напомним, что в этом году по губернаторской программе в Уссурийске планируется отремонтировать 104 двора. Большая часть жильцов выбрала установку детских и спортивных площадок, в два раза меньше жильцов выбрали асфальтирование территории. Всего по программе в течение ближайших трех лет будет произведен ремонт 1000 дворов, общее финансирование программы составит 1,2 млрд рублей.

Иван Крышан