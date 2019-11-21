В Уссурийске старые светофоры заменили светодиодными на 12 перекрестках

Современные и безопасные сигнальные фонари для регулирования трафика поставили в Уссурийском городском округе. 12 перекрёстков приморского города обзавелись новыми светофорами, взамен старых, которые уже не поддавались ремонту, сообщает DEITA.RU

Замена светофоров коснётся не только движения автомобильного транспорта Уссурийска, но повлияет и на передвижение пешеходов – под замену попали и те и другие модули регулирования движения. Как сообщают в администрации города, новые светофоры появились на пересечениях улиц Краснозаменной-Пролетарской, Чичерина-Краснознаменной. Кроме того, новые светодиодные конструкции появились на перекрестках улиц Советской-Крестьянской, Советской-Комсомольской, Краснознаменной-Тимирязева а также Дзержинского-Пушкина.

Цель такой масштабной модернизации транспортной инфраструктуры – повышение безопасности дорожного движения. Кроме того, специалисты отметили более низкое потребление новыми светофорами электричества (в сравнении с их «ламповыми» предшественниками). По словам начальника отдела дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации УГО Федора Салухи, старые светофоры изжили себя. Срок эксплуатации давно истек, а ремонт оказался малоэффективным.

«Новые приборы больше по размерам, они работают на светодиодных модулях, отсчитывают время и подают звуковые сигналы», - отметил чиновник

Установку новых светофорных модулей провели в рамках муниципальной программы Уссурийского городского округа «Уссурийские дороги». Это, уверены инициаторы работ, согласуется с содержанием в порядке элементов безопасности и обустройством автомобильных дорог.

Евгений Черемухин