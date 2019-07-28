Руководитель Росгидромета Максим Яковенко посетил ФГБУ «Приморское УГМС» и ознакомился с работой всех его подразделений, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Для оценки оснащенности и результативности работы руководитель Росгидромета встретился с сотрудниками и осмотрел прогностические и исследовательские мощности ФГБУ «Приморское УГМС». Максим Яковенко увидел работу всех подразделений, а также оценил результаты модернизации и технического перевооружения подведомственного учреждения.

В ходе посещения Примгидромета Максим Яковенко ознакомился с ходом выполнения федеральных целевых программ, работой Гидрометцентра, Центра Цунами, Информационно-вычислительного центра, Центра специализированного обслуживания, а также побывал в учебном классе, в котором проводится обучение студентов-метеорологов и переподготовка специалистов Управления.

В отделах метеорологических и гидрологических прогнозов руководителя Росгидромета ознакомили с технологиями составления прогнозов, видах информационной продукции, процессами взаимодействия с потребителями, организацией метеорологического обеспечения органов власти, населения и экономических структур Приморского края, а также программными разработками, действующими и планируемыми к внедрению в Примгидромете.

Максим Яковенко высоко оценил техническое и технологическое состояние Примгидромета, подтвердив, что ФГБУ «Приморское УГМС» занимает одно из ведущих мест в системе Росгидромета и является одним из наиболее активно развивающихся региональных подразделений Гидрометслужбы.

Дмитрий Санников