В России хотят отказаться от клеток для подсудимых в залах суда, сообщает DEITA.RU. С таким заявлением выступил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в кулуарах XIV совещания председателей верховных судов стран ШОС.

По мнению Лебедева, давно наступили те времена, когда правосудие можно вершить без клеток.

Как пишет РГ, в прошлом году в Государственную Думу поступало предложение для рассмотрения об отказе от клеток. Однако народные избранники пришли к выводу, что инициатива не до конца проработана, поэтому нужно еще раз подумать, в первую очередь, над вопросами безопасности.

Отмечается, что в зданиях судов, которые на сегодняшний день только строятся, клеток уже не будет. От них отказались в пользу «стаканов» и «аквариумов», однако и от них планируется отказаться в ближайшем будущем.



Екатерина Брязгунова