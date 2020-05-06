В ВОЗ назвали простое средство от COVD-19

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что частое мытьё рук сможет уберечь от COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.

Чтобы максимально обезопасить себя от инфицирования коронавирусом, необходимо чаще мыть руки. Если к этому прибавить дистанцию в местах скопления людей – магазинах, аптеках и т.д., эти две меры можно назвать наиболее эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией, по словам Тедроса Аданом Гебрейесуса. Из уст главы ВОЗ также прозвучали слова о том, что заболевание «с нами надолго», поэтому расслабляться ещё не время, пишет «Российская газета».

Кроме того, глава ВОЗ напомнил, что не у всех имеется домашнее водоснабжение, в этой категории находится три млрд человек. Также многие люди не могут приобрести мыло. Глава ВОЗ отмечает, что эти люди находятся в зоне риска, отметив, что в некоторых странах регистрируется всё больше случаев заражения COVID-19.

Россия, по всей видимости, также попадает в этот список стран – за минувшие сутки зарегистрировано свыше десяти тысяч новых случаев инфицирования. 

Софья Корф

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