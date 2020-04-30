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В WhatsApp появилась новая функция

соцсети

Для многих она стала долгожданной

Специально для тех, кто любит разговаривать по видео-связи с большими компаниями людей, популярное приложение WhatsApp добавило новую функцию, сообщает DEITA.RU.

Теперь мессенджер стал позволять проводить видео и аудио-беседы сразу с восемью пользователями. В компании отметили, что на данный шаг их сподвигла пандемия коронавируса, из-за которой люди стали гораздо больше общаться дистанционно.

В WhatsApp также заявили, что за последний месяц общая продолжительность звонков через приложение ежедневно составляла более 15 миллиардов минут, что значительно больше, чем до начала глобальной эпидемии.

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