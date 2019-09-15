В Якутии пропал вертолёт с пассажирами

Вертолет добывающего драгметаллы предприятия исчез со связи во время полета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по республике. Пятнадцатого сентября "Eurocopter" компании ООО "Нера-Антагачан" пропал со связи в районе Оймяконского улуса, в Якутии.

На борту был пилот с двумя пассажирами.

В настоящее время ведутся поиски пропавших с привлечением вертолетов частных предприятий.

Известно, что он вылетел из поселка Усть-Нера по маршруту до озера Аяма, затем к ручью Уточан и к Усть-Нера. Он должен был перевезти заготовленную рыбу.

В МЧС передают, что аварийный маяк на борту не срабатывал, но пилот с определенного участка пути больше не выходит на связь.

Поиск ведется с воздуха, с привлечения двух вертолетов.

Анастасия Туркова