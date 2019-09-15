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В Якутии пропал вертолёт с пассажирами
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Вертолет добывающего драгметаллы предприятия исчез со связи во время полета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по республике. Пятнадцатого сентября "Eurocopter" компании ООО "Нера-Антагачан" пропал со связи в районе Оймяконского улуса, в Якутии.
На борту был пилот с двумя пассажирами.
В настоящее время ведутся поиски пропавших с привлечением вертолетов частных предприятий.
Известно, что он вылетел из поселка Усть-Нера по маршруту до озера Аяма, затем к ручью Уточан и к Усть-Нера. Он должен был перевезти заготовленную рыбу.
В МЧС передают, что аварийный маяк на борту не срабатывал, но пилот с определенного участка пути больше не выходит на связь.
Поиск ведется с воздуха, с привлечения двух вертолетов.
Анастасия Туркова