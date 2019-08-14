Близится тайфун «Кроса», власти отменили четыреста авиарейсов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на телеканал NHK. Речь идет о японских внутренних рейсах.

Правительство Японии запретило вылет самолетов, связывавших остров Кюсю и остальную территорию государства. Сто семьдесят были отменены в среду, двести двадцать восемь – из запланированных на четверг.

Тайфун накроет Кюсю уже этой ночью, и в четверг пойдет по западному побережью, по центральным районам другого острова – Сикоку, переходя на Хонсю.

Скорость ветра в циклоне около 30 м/с, иногда – до 40. Волны достигают девяти метров. Ожидаются ливни и шторм. Местные жители готовятся к подтоплениям.

Анастасия Туркова