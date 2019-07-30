Специалисты ещё раз провели анализ закона, который скоро должен вступить в силу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился с официальным письмом к вице-премьеру российского правительства Максиму Акимову, который отвечает за направление развития телекоммуникаций.

В своём обращении Шохин отмечает, что в готовящемся законе, прозванном в народе законом "о суверенном интернете", отсутствуют технические требования к средствам противодействия угрозам, то есть оборудованию, которое должны будут устанавливать на свои сети операторы связи.

По мнению главы РСПП, это может привести к сбоям в сетях связи, а также потенциально создать коррупционные ёмкости при закупках данного оборудования

Также Шохин добавил, что отсутствие такого документа может принести финансовые и репутационные потери для российского бизнеса.

Напомним, что соответствующий закон должен вступить в силу 1 ноября текущего года.

Дмитрий Шевченко