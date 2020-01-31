В законе о Свободном порте Владивосток для некоторых стали делать исключения

«Восточная верфь» стала уникальным резидентом свободного порта Владивосток (СПВ), заявили в Корпорации развития Дальнего Востока. Уникальным потому, что «по закону стать резидентом СПВ могут только новые предприятия, осуществляющие новый вид деятельности, либо реализующие крупный инвестиционный проект», пояснил замминистра промышленности и торговли Приморского края Алексей Пикалов.



Предприятие с богатой историей планирует воспользоваться всеми преференциями льготами резидентов, особенно ценны уменьшение налогооблагаемой базы и таможенные льготы, подчеркнул руководитель верфи Олег Сидоренко.

Власти назвали этот случай редким и уникальным, однако почему и на основании чего было сделано такое исключение для давно действующего предприятия, в официальной информации не сообщается.

Стоит отметить, что на начальном этапе реализации закона о СПВ полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев неоднократно подчеркивал, что новый закон создан для новых предприятий, и особо находчивые предприниматели, желая стать резидентами, выкручивались, создавая новые юридические лица для уже вполне действующих предприятий и проектов. Например, первые резиденты СПВ Владивостокский морской рыбный порт и «Приморское кольцо».

Строго говоря, варианты включения действующих предприятий в число резидентов рассматривались, но с рядом особых условий. Один из них озвучивал экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а именно разработку схемы получения статуса с учетом налоговых ограничений.

«Ограничения касаются того, что действующее предприятие, приобретая статус резидента, не должно снизить уровень налоговых выплат. С учетом этого условия мы работаем над соглашением, которое, возможно, будет трехсторонним – между резидентом, управляющей компанией и налоговой службой», – заявлял Галушка.

Но, судя по заявлениям Сидоренко об уменьшении налогооблагаемой базы, такая схема не прошла. И вполне вероятно, что исключения скоро станут правилом.

Отметим, что ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев признавал наличие манипуляций с законом о свободном порте Владивосток, в частности, с выдачей земельных участков, и обещал бороться со спекуляциями.

Самыми распространенными схемами в рамках закона были и остаются – оформление вновь созданной компании в качестве резидента для последующей ее продажи со всем пакетом положенных льгот, да еще правом получения земельного участка или изменение проекта после получения статуса резидента. Ни для кого не секрет, что многие строительные компании, работающие на рынке жилищного и коммерческого строительства, являются резидентами СПВ. Никого уже не удивляет, что в рекламе новых жилых комплексов сложно услышать названия широко известных застройщиков – под каждую новую стройку создается новая, чистая фирма, а если еще у нее есть и статус резидента, так вообще хорошо. Очевидно, что это не совсем то, о чем думало руководство страны, создавая и внедряя закон. Согласитесь, развитие новых производств и создание дополнительных рабочих мест страшно далеки от постройки многоэтажки на детской площадке посреди уже обжитого района и последующей продажи квартир ипотечникам.

Теперь, оказывается, уже сформирован механизм получения статуса резидента СПВ «на особых условиях». «А что так можно было?» - наверняка зададутся вопросом деятели, ранее осваивавшие вышеперечисленные схемы, и наверняка побегут по чиновным кабинетам в поиске механизмов получения статуса уже в особом порядке.

В очередной раз прав оказался президентский полпред Трутнев. «Как говорится, думают над редакцией закона десятки человек, а над тем, как его обойти – миллионы», - заявлял он.