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В закрытый музей в Хабаровске прилетел фазан

фазан

Дикая птица разбила фасад здания

Необычный нелегальный посетитель пытался накануне утром проникнуть в закрытый Гродековский музей в Хабаровске, сообщает ИА DEITA.RU.

Когда сотрудник учреждения проверял сработавшую охранную сигнализацию, он никак не ожидал увидеть дикого фазана, который застрял между кирпичной кладкой и зеркальным фасадом. Птица влетела в фасад на четырехметровой высоте, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«В нашем зеркальном фасаде отражается небо, воробьи в него иногда бьются, голуби. Я думаю что он просто гулял по нашей лужайке, где мы траву посеяли и, возможно, что проехала машина, его испугала, он вспорхнул, ударился в стекло, разбил фасад и застрял», – поделилась замгендиректора музея Нина Маркова.

Птицу успешно вытащили из плена, и фазан быстро убежал, как только его поставили на землю.

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