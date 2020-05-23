В жизнь дачников внесут серьёзное изменение

Российские дачники смогут принимать самые важные коллективные решения, касающиеся своих садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ заочно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Такое право до 31 декабря 2020 года обладателям загородных участков хотят дать депутаты комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Законодатели отмечают, что в период угрозы распространения коронавирусной инфекции дачникам нужно дать возможность решать задачи по развитию СНТ дистанционно.

Именно для этого парламентарии и предлагают принять соответствующий законопроект, который устранит запрет на заочную форму проведения голосования по ряду вопросов, касающихся жизни дачников.

Законотворцы отмечают важность своей инициативы, исходя из того, что, как правило, дачники в силу своего возраста относятся к группе риска в части заражения коронавирусом.