Для людей в погонах готовят ряд законодательных инициатив, сообщает DIETA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Уже этой осенью в Госдуме планируется рассмотрение нескольких новшества, касающиеся прав и обязанностей военнослужащих.

В частности, предлагается выдавать военным неустойку при задержке в выплате страховки в случае, если они получат ранение или увечье во время прохождения службы. Помимо военнослужащих, эта норма коснётся граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, а также сотрудников Росгвардии.

Также предлагается обеспечить собственным жильём потомственных военных, даже если они жили в квартире, которую им предоставили как членам семей военнослужащих. При этом им следует соблюдать условие, согласно которому военные и члены их семей не арендуют данное жильё по договорам соцнайма и не являются собственниками указанных жилых помещений.

Согласно ещё одному закону, военнослужащие должны будут получать подъёмные пособия и суточные при переезде на новое место в связи с направлением не на воинские должности.



Кроме этого, семьям погибших военнослужащих могут дать возможность досрочно погашать ипотечный кредит за счёт средств федерального бюджета. Такова суть законопроекта, разработанного сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, который также готовится к внесению в Госдуму.

Дмитрий Шевченко